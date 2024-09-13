Amedspor Başkanı Aziz Elaldı trafik kazası geçirdi AMED Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı, İzmir’de otomobiliyle geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

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DHA

Bugün öğle saatlerinde, İzmir'de inşaat firması sahibi de olan Amed Sportif Faaliyetler Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, Bayraklı Tünelleri'nde önündeki araç iddiaya göre ani fren yapınca yönetimindeki otomobille çarptı. Ardından Aziz Elaldı'nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki bariyere çarpıp durdu.

ELALDI'NIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada Aziz Elaldı, hafif yaralandı. Yaralı Elaldı, ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Elaldı’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak vücudunda kırıkların olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

TFF'DEN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İzmir’de aracıyla seyir halindeyken trafik kazası geçiren Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Aziz Elaldı için geçmiş olsun mesajı yayımladı. TFF'den konuyla ilgili olarak yayımlanan mesajda, "Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Sayın Aziz Elaldı’nın İzmir’de aracıyla seyir halindeyken trafik kazası geçirdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Kazanın ardından Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmadığı, vücudunun bazı bölgelerinde kırıklar tespit edildiği açıklanan Elaldı’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)