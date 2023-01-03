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    Amerika'da Tesla araç uçurumdan yuvarlandı

    Sebebi bilinmeyen bir nedenle yaşanan kazada, Tesla aracın Pasifik Okyanus'u kıyısındaki uçurumdan yuvarlanması üzerine araçta bulunan 4 kişi ağır yaralanırken araç kullanılamaz hale geldi.
    • 03.01.2023 - 09:04
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 09:27
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    Amerika'da Tesla araç uçurumdan yuvarlandı

    Elon Musk'un kurucusu olduğu elektirkli araç firması Tesla'nın ürünlerinin sebebiyet verdiği kazalar devam ediyor.

    Otopilot özelliği de bulunan araç ölümlü kazalara sebebiyet oluşturuyor.

    Yeni bir kaza, Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşattı.

    Pasifik Kıyısı Otoyolu'nda yaşandı

    Yaşanan kaza, Pasifik Kıyısı Otoyolu 1'de bulunan ve tehlikeli kazalara sebep olmasıyla bilinen 'Devil's Slide' kıyı burnunda meydana geldi.

    Amerika da Tesla araç uçurumdan yuvarlandı #1

    Uçurumdan yuvarlandı

    Bir Tesla araç, içindeki dört yolcuyla birlikte sebebi bilinmeyen bir nedenle 250 fit yükseklikteki uçurumdan aşağı yuvarlandı.

    4 kişi ağır yaralandı

    Yapılan açıklamalarda, Tesla suçlu bulunurken kazada 2 yetişkin, iki çocuğun ağır yaralandığı açıklandı.

    "O çıkışa gitmek için çok hızlı sürüyor"

    Olaya tanık olan Tanık Robin Johnson, yaşanan kaza sonrasında, "Yanından geçerken, 'Vay canına, o çıkışa gitmek için çok hızlı sürüyor, kenardan geçen ve dümdüz aşağı inen aracı aynadan gördüm." ifadelerini kullandı.

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