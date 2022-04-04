Anadolu Adliyesi'nde savcıyı darbeden şüpheliye 13 yıl 7 ay hapis talebi

Cumhuriyet Savcısını makam odasında darbettiği gerekçesiyle tutuklanan G.Y. hakkında, 13 yıl 7 aya kadar hapisle iddianame düzenlendi.

İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi'nde 4 Mart 2022 tarihinde Cumhuriyet Savcısı, zabıt katibi ve güvenlik görevlisini makam odasında darbeden ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli G.Y.(44) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Anadolu Adliyesi’nde müşteki O.S.’nin Cumhuriyet Savcısı, A.P.’nin güvenlik görevlisi, İ.B.’nin de zabıt katibi olarak görev yaptıkları anlatıldı.

SAVCIYI MAKAM ODASINDA DARBETTİ

Müşteki Cumhuriyet Savcısı O.S.’nin, şüphelinin müştekisi olduğu soruşturma dosyasında soruşturma yürüttüğü, şüpheli G.Y.’nin olay günü adliyeye geldiği, makam odasında savcı O.S.’ye hitaben hakaret içeren sözler söylediği belirtildi.

ZABIT KATİBİ VE GÜVENLİK GÖREVLİSİNE DE SALDIRDI

Şüphelinin sesinin yükselterek savcının masasına doğru yaklaşması üzerine güvenlik görevlisi A.P.’nin şüpheliyi uzaklaştırmaya çalıştığı, bu esnada şüphelinin A.P.’ye tekme ve yumruk attığı, ikili arasında arbede çıktığı kaydedildi.

Şüpheli G.Y.’nin savcıyı ittirdiği, savcının çenesine vurduğu ve yaka kısmından tuttuğu, bu sırada şüpheliyi ayırmaya çalışan zabıt katibi İ.B.'ye de eli ve koluyla saldırdığı anlatıldı.

Odaya gelen polis memurlarına da hakaret içeren sözler söylediğinin belirtildiği iddianamede, müştekilerin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandıkları aktarıldı.

13 YIL 7 AY HAPİS TALEBİ

13 yıl 7 ay hapis talebi İddianamede, şüpheli G.Y.’nin "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama", "görevini yaptırmamak için direnme","zincirleme şekilde tehdit", "kamu görevlisine karşı zincirleme şekilde alenen hakaret" suçlarından toplamda 3 yıl 1 ay 15 günden 13 yıl 7 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Savcıyı darbeden şahıs hakkında 13 yıl 7 ay hapis talebi VİDEO