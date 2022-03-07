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    Anadolu Adliyesi’nde savcıyı darbeden şahıs serbest bırakıldı

    Cumhuriyet Savcısı O.S.'yi, 2 katibi ve 1 polis memurunu darbeden Gökmen Y. isimli şahıs, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 17:09
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 17:14
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    Anadolu Adliyesi’nde savcıyı darbeden şahıs serbest bırakıldı

    Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda, 4 Mart günü tehdit ve darp soruşturmasında 'müşteki-şüpheli' sıfatıyla yer alan 44 yaşındaki Gökmen Y., soruşturmayı yürüten Savcı O.S. ile görüşmek istedi.

    Gökmen Y.'nin, makam odasına girip hakaret ettiği savcıyı darbettiği, olaya müdahale etmek isteyen 2 katip ve 1 polis memurunun da şüpheli Gökmen Y. tarafından darbedildiği öğrenildi.

    Savcı O.S., 2 katip ve 1 polis memurunun darp raporu almasının ardından şüpheli Gökmen Y.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

    “BOKSÖRÜM ZARAR VERMEK İSTESEM ZARAR VERİRDİM”

    Şüpheli Gökmen Y.'nin güçlükle gözaltına alındığı öğrenilirken ifadesinde, "Ben kesinlikle kimseye zarar vermek istemedim. Boksörüm zarar vermek istesem zarar verirdim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum." dediği öğrenildi.

    TUTUKLAMA TALEBİYLE SULH CEZA HAKİMLİĞİNE SEVK EDİLDİ

    Savcılık, ifadesinin ardından şüpheli Gökmen Y.'yi, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, 3 kişiye karşı kamu görevlisini kasten yaralamak ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

    Anadolu Adliyesi’nde savcıyı darbeden şahıs serbest bırakıldı #1

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

    Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklama talebini reddederek suçun niteliği, delillerin toplanmış olması ve şüphelinin kaçacağına yönelik delil bulunmaması gibi hususları dikkate alarak şüphelinin, ev hapsi ve imza atmak şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

    SERBEST BIRAKILMASINA İTİRAZ EDİLDİ

    Şüpheli Gökmen Y.'yi tutuklama talebiyle sevk eden savcılığın, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ettiği ve itirazın görevli asliye ceza mahkemesince değerlendirileceği öğrenildi.

    Anadolu Adliyesi’nde savcıyı darbeden şahıs serbest bırakıldı #2


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