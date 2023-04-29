Anadolu Efesli Bryant Dunston’ın otomobilinin üzerine tır dorsesi devrildi Bakırköy'de tırın dorsesi üst geçide çarptıktan Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazada yaralanan Bryant Dunston, hastaneye kaldırıldı.

DHA

Spor dünyasında son birkaç gündür yaşanan kavgaların sayısı unutulurken, bir de üzücü haberler gelmeye başladı.

İstanbul’un Bakırköy ilçesi Rauf Orbay Caddesi'nde seyir halinde olan 14 AY 097 plakalı tırın dorsesi, Marmaray'ın üst geçidine çarptı.

Hastaneye kaldırıldı

Dorse, çarpmanın etkisiyle aynı istikamette ilerlemekte olan Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Bryant Dunston'un kullandığı 34 AEE 848 plakalı aracın üzerine devrildi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan yaralı olarak çıkarılan Dunston, ambulansla hastaneye sevk edildi.

"Genel durumu iyi, müşahede altında"

Anadolu Efes’ten kazaya ilişkin ilk açıklama geldi.

Açıklamada, “Oyuncumuz Bryant Dunston, bugün bir trafik kazası geçirmiştir. Genel sağlık durumu iyi olan Dunston, müşahede altında tutulmaktadır. Geçmiş olsun Kaptan!” denildi.