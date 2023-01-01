Anadolu Otoyolu'nda kaza: 8 kilometre fark etmeden gitti

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde lüks otomobil taşıyan çekici, önündeki kamyona çarptı. Kamyon sürücüsünün fark etmediği kaza, yaklaşık 8 kilometre sonra otoyol gişelerinde ortaya çıktı.

Anadolu Otoyolu Sakarya Erenler geçişi Sarıcılar Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde, Kaan Yaman (18) idaresindeki 06 DEA 016 plakalı oto kurtarıcı aynı istikamete giden İ.H.S.’nin idaresindeki 61 K 6382 kamyona arkadan çarptı.

Kazayı fark etmedi, 8 kilometre yol aldı

İHA'nın aktardığına göre; kazayı fark etmeyen kamyon sürücüsü, Adapazarı Otoyolu gişelerine kadar arkasına çarpışma neticesinde takılı kalan çekici ile yaklaşık 8 kilometre yol kat etti. Kazayı fark eden polis ekipleri kamyonu durdururken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Genç sürücü hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede çekici sürücüsü Yaman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hastane morguna kaldırılan gencin cenazesi işlemleri sonrasında Ankara’nın Sincan ilçesine gönderildi.