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    Anadolu Otoyolu'nda kaza: 8 kilometre fark etmeden gitti

    Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde lüks otomobil taşıyan çekici, önündeki kamyona çarptı. Kamyon sürücüsünün fark etmediği kaza, yaklaşık 8 kilometre sonra otoyol gişelerinde ortaya çıktı.
    • 01.01.2023 - 00:31
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    Anadolu Otoyolu'nda kaza: 8 kilometre fark etmeden gitti

    Anadolu Otoyolu Sakarya Erenler geçişi Sarıcılar Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde, Kaan Yaman (18) idaresindeki 06 DEA 016 plakalı oto kurtarıcı aynı istikamete giden İ.H.S.’nin idaresindeki 61 K 6382 kamyona arkadan çarptı.

    Kazayı fark etmedi, 8 kilometre yol aldı

    İHA'nın aktardığına göre; kazayı fark etmeyen kamyon sürücüsü, Adapazarı Otoyolu gişelerine kadar arkasına çarpışma neticesinde takılı kalan çekici ile yaklaşık 8 kilometre yol kat etti. Kazayı fark eden polis ekipleri kamyonu durdururken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Anadolu Otoyolu nda kaza: 8 kilometre fark etmeden gitti #1

    Genç sürücü hayatını kaybetti

    Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede çekici sürücüsü Yaman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Hastane morguna kaldırılan gencin cenazesi işlemleri sonrasında Ankara’nın Sincan ilçesine gönderildi.

    Anadolu Otoyolu nda kaza: 8 kilometre fark etmeden gitti #2

    Anadolu Otoyolu nda kaza: 8 kilometre fark etmeden gitti #3

    Anadolu Otoyolu nda kaza: 8 kilometre fark etmeden gitti #4

    Anadolu Otoyolu nda kaza: 8 kilometre fark etmeden gitti #5


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