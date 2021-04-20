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    Anadolu Otoyolu’nda taksi ile tır çarpıştı

    Bolu Dağı Tüneli viyadükleri üzerinde kontrolünü kaybeden taksi, bariyerlere çarparak savruldu. Aynı istikamette seyreden bakliyat yüklü tırla çarpıştı.
    • İHA
    • 20.04.2021 - 09:48
    • Güncelleme : 20.04.2021 - 10:01
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    Anadolu Otoyolu’nda taksi ile tır çarpıştı

    Anadolu Otoyolu’nda İstanbul istikametinde seyreden Nevzat Ö. idaresindeki taksi, Bolu Dağı Tüneli viyadükleri üzerinde kontrolünü kaybetti.

    Bariyerlere çarpan taksi hızını alamayarak savruldu.

    O sırada aynı yönde seyreden Ş.D. idaresindeki bakliyat yüklü tırla çarpıştı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Taksi sürücüsü yaralandı.

    Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Yaralanan taksi sürücüsü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

    Anadolu Otoyolu’nda taksi ile tır çarpıştı ViDEO

    Anadolu Otoyolu’nda taksi ile tır çarpıştı #1

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