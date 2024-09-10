Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 7 yaralı

AA & Ensonhaber
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde ilerleyen M.E.'nin kullandığı cip ile Y.Ö.'nün yönetimindeki otomobil, Yeşilyayla mevkisinde çarpıştı.
Kaza sonrasında sol şeritte duran araçlara, aynı yönde seyreden M.Z.A.'nın kontrolündeki başka bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarındaki ağaçlık alana girdi.
7 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri hızla sevk edildi.
Kazaya karışan araçlardaki toplam 7 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış