Anadolu Parsı avlamanın cezası 1,2 milyon TL Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Anadolu Parsı avlayanlara 1 milyon 200 bin lira para cezası uygulanacağını açıkladı.

DHA

Görüntüleri ilgi çeken eşsiz tür için kamuoyunda av izni verildiği yönünde iddialar ortaya atıldı.

Av izni iddiaları yalanlandı

Bu iddialar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), bir açıklama yayınlayarak iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Cezası toplam 1 milyon 305 bin TL

Bu minvalde yıllardır izini sürmek ve neslini korumak için gayret gösterdiğimiz bu nadir türümüzün avlanmasına izin verilmesiyle ilgili asılsız iddialar bir yana, avlayan kişilere uygulanacak para cezasında 2023 yılı başında artırıma gidilmiş ve tutar 1 milyon 200 bin liraya çıkarılmıştır.