Ankara Adliyesi'nde asansörde maske tartışması

Zabıt katibi Hasan B.Y., maske takması konusunda uyaran hakim Adnan C.'nin şikayeti üzerine başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

Ankara Adliyesi Dışkapı ek hizmet binasında maske tartışması yaşandı.

Hukuk mahkemesinde zabıt katibi olarak çalışan Hasan B.Y., öğle arasında odaya çıkmak için asansöre bindi.

Asansörde bulunan hukuk mahkemesi hakimi Adnan C., Hasan B.Y.'yi maske takması konusunda uyardı.

Maskesini takmak istemedi

Hasan B.Y. maske takma zorunluluğunun kalktığını, bu nedenle takmayacağını söyleyince tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Adnan C., Hasan B.Y.’ye 'terbiyesiz' dedi. Hasan B.Y. de hakime hakaret suçunu işlediğini söyledi.

Şikayetçi oldu

Hakim Adnan C., Hasan B.Y. hakkında maske takmadığı gerekçesiyle tutanak tutturarak Adalet Komisyonu'na şikayette bulundu.

Sözleşme askıya alındı

Adalet Komisyonu, tutanak doğrultusunda idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Hasan B.Y., sözleşmesi askıya alınarak açığa alındı.

Kararda, "Bildirilen eylemin niteliği itibarıyla Ankara Hukuk Mahkemesi emrinde görev yapan sözleşmeli zabıt katibi Hasan B.Y.’nin, görevinin başında kalması sakıncalı görüldüğünden hizmet sözleşmesinin hakkında yürütülen idari soruşturmanın sonuçlanmasına kadar askıya alınmasına karar verilmiştir." denildi.

Öte yandan katip Hasan B.Y. ise hakim Adnan C. hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayette bulundu.