Ankara bir kez daha yağmura teslim oldu Başkent'te etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı sürücüler ise araçlarında mahsur kaldı.

DHA

Yaz aylarında sağanak yağmur uyarıları devam ediyor.

Haziran ayına girilmeden yapılan yaz planlarına hava muhalefeti engel oldu.

Öyle ki yurdun birçok bölgesi sağanak yağmurdan olumsuz etkilendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de bugün 20 ile yağmur uyarısında bulundu.

Cadde ve sokaklar göle döndü

Şiddetli yağışlardan etkilenen illerden biri de Başkent Ankara'ydı. Dün öğle saatlerinde başlayan yağmurun ardından kentte alışılan manzaralar ortaya çıktı.

Kısa süreli yağmur ana arterlerde su birikintilerine neden oldu. Böylelikle cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Sürücüler mahsur kaldı

Araçlar, yollarda güçlükle ilerledi. Bazı sürücüler ise araçlarıyla yolda kaldı.

Kazım Karabekir Caddesi'ndeki alt geçitte otomobilde mahsur kalan sürücü, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Su baskınları oldu

Sıhhiye'de de ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar dükkanlarındaki suyu tahliye etmek ve tıkanan mazgalları temizlemek için seferber oldu.

Sincan ilçesindeki Belören Dağı mevkiinde ise hortum oluştu.

"Can ve ciddi mal kaybına dair bir bilgi intikal etmemiştir"

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde son saatlerde meydana gelen yağış nedeniyle bazı alt geçitlerde ve iş yerlerinde su baskınları yaşanmış olup ekipler tarafından hızla müdahale edilmektedir. Şu ana kadar herhangi bir can ve ciddi mal kaybına dair bir bilgi intikal etmemiştir." ifadelerine yer verildi.