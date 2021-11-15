Euro
11.5013
0.43%
Dolar
10.0291
0.3%
Altın
599.55
-0.07%
Borsa
1.639
0%
Bitcoin
659.488
0.90%
BTXN Coin
20.96
-1.13%
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan rüşvet soruşturması: 33 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, rüşvet istenip alındığının ihbarı üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
    • DHA
    • 15.11.2021 - 08:49
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 08:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan rüşvet soruşturması: 33 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: İcra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında rüşvet istenip alındığının ihbarı üzerine yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlileri ve sivil şahıslar olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    AYRINTILAR GELİYOR...

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir