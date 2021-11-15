Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan rüşvet soruşturması: 33 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, rüşvet istenip alındığının ihbarı üzerine yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: İcra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında rüşvet istenip alındığının ihbarı üzerine yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevlileri ve sivil şahıslar olmak üzere toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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