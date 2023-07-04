Ankara Emniyeti’nden büyük operasyon: 128 kişiyi dolandırdılar Ankara merkezli 12 ilde, 128 kişiyi milyonlarca lira dolandırdıkları iddia edilen 22 şüpheliden 21'i gözaltına alındı. Şüphelilerin, kendilerini bazı kurumlarda bürokratlar aracılığıyla iş takibi yapıyormuş gibi gösterdikleri, yurt dışına iltica talebiyle ulaşanları ise çıkış işlemlerini yaptıklarını söyleyerek dolandırdıkları tespit edildi…

AA

Kendilerini MİT mensubu, bakanlık çalışanı, TSK mensubu olarak tanıtan dolandırıcılar, mağdurları kamu kurumlarında işe yerleştirmek ya da Türk vatandaşlığı vermek vaadiyle kandırdı.

Şikayetler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce, 12 ilde eş zamanlı "Hayalet İz Operasyonu" düzenlendi.

18 aylık fiziki ve teknik takip

Emniyet ekipleri, 18 aylık fiziki ve teknik takip sonucu, şüphelilerin yüz tanıma ve sahte parmak izi okuma cihazları ile işe girmek isteyenlerin parmak izlerini, CV'lerini, kişisel bilgilerini alarak, kurum sistemlerine kayıt yapıyormuş izlenimi verdiklerini belirledi.

Hem Türkleri hem de yabancıları dolandırdılar

Şüphelilerin yabancı uyruklulara Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerini yapma vaadinde bulundukları, kendilerine yurt dışına iltica talebiyle ulaşanları "çıkış işlemlerini yaptıklarını" söyleyerek dolandırdıkları ve bürokratlarla görüştüklerini belirtip, kamu kurumlarında iş takibi yapıyormuş görüntüsü verdikleri tespit edildi.

128 kişiden milyonlarca lira vurgun

“Hayalet İz Operasyonu” kapsamında, bu şekilde 128 kişiyi milyonlarca lira dolandırdıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

21 şüpheli gözaltında, 1'i aranıyor

Şüphelilerden 21'i gözaltına alınırken, aramalarda birçok kuruma ait sahte evrak, parmak izi okuma cihazı, çok sayıda sahte kimlik ve basın kartı ele geçirildi.

Diğer 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.