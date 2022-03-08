Euro
15.65
0.03%
Dolar
14.40
0.19%
Altın
921.64
-0.11%
Borsa
1997
0.33%
Bitcoin
557.400
0.40%
BTXN Coin
38.02
-0.41%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Bulutlu 4 C

    Ankara merkezli 10 ilde 26 şüpheliye gözaltı kararı

    FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alan 26 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi.
    • İHA
    • 08.03.2022 - 08:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara merkezli 10 ilde 26 şüpheliye gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara’da bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle örgütün sivil sorumluları ile iletişim sağladıkları tespit edilen, ayrıca örgütsel faaliyetlerine ilişkin olarak haklarında ifade ve teşhis tutanakları bulunan 26 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi.

    AYRINTILAR GELİYOR...


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!
    Btcrobo

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!

    Camdaki Kız 34. bölüm fragmanı: Nalan bebeğini düşürdü, Rafet Koroğlu Alp'in korkulu rüyası olacak!
    Medya

    Camdaki Kız 34. bölüm fragmanı: Nalan bebeğini düşürdü, Rafet Koroğlu Alp'in korkulu rüyası olacak!

    'Rusya'ya insani koridor açılması alaycılıktır'
    Dünya

    'Rusya'ya insani koridor açılması alaycılıktır'

    Görüş Bildir