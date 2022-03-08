Ankara merkezli 10 ilde 26 şüpheliye gözaltı kararı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alan 26 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara’da bulunan büfe, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle örgütün sivil sorumluları ile iletişim sağladıkları tespit edilen, ayrıca örgütsel faaliyetlerine ilişkin olarak haklarında ifade ve teşhis tutanakları bulunan 26 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi.

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