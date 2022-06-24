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    Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ'lılar gözaltına alındı

    DEAŞ terör örgütüne maddi kaynak sağladıklarına daire delil elde edilen 12 Türk vatandaşı şahıs, gözaltına alınmak üzere yakalandı.
    • 24.06.2022 - 09:28
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    Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ'lılar gözaltına alındı

    Yürt genelinde güvenlik güçlerinin terör örgütlerine ve terör örgütü üyelerine maddi destek sağlayanlara yönelik operasyonları devam ediyor.

    Ankara merkezli 12 ilde de terör örgütü DEAŞ'a maddi destek sağlanması ile ilgili operasyon başlatıldı.

    18 şüpheli aranmaya başlandı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde verilen talimatlara istinaden; MASAK raporlarıyla tespit edilen banka hesap hareketleri, sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarıyla Ülkemizde ikamet eden ve Suriye’deki çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile ailelerine, ‘infak, tevhide çağrı, kefaret, Suriye için, medrese infak yardımı, esir bacılar için yardım, darul erkam vs.’ açıklamalarıyla örgütsel amaçlarla açılan banka hesap numaraları üzerinden nakdi yardımlarda bulunarak DEAŞ silahlı terör örgütüne maddi kaynak sağlamak suretiyle terörizmin finansmanı suçunu işlediklerine dair deliller elde edilen tamamı Türk vatandaşı 18 şüphelinin, Ankara merkezli 12 ilde, 24 Haziran 2022 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

    12'si yakalandı

    Şüphelilerin 12’si yakalanmış olup diğer şüphelilerin yakalanması ile Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

    Ankara merkezli 12 ilde DEAŞ lılar gözaltına alındı #1


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