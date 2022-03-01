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- Ankara merkezli 17 ilde FEÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı
Ankara merkezli 17 ilde FEÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı
Askeri okulların sınav sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 27 kişiden 21'i yakalandı.
- AA
- 01.03.2022 - 09:15
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 Jandarma Astsubay Sınavı (JANA) 2010 Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) ve 2013 Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı sorularına erişen FETÖ mensuplarının soruları örgüttekilere dağıttığının tespiti üzerine soruşturma başlattı.
27 GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
17 İLDE OPERASYON: 21 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, zanlılardan 21'i gözaltına alındı.