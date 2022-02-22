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    Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 76 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturmada FETÖ ile irtibatılı 26'sı asker kökenli, 50'si sivil toplam 76 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
    • DHA
    • 22.02.2022 - 08:46
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 09:20
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    Ankara merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu: 76 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve örgüt yöneticileriyle irtibatlı oldukları belirlenen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ayrıca FETÖ'nün adalet yapılanmasına sızan ve örgüt yöneticileriyle irtibatlı oldukları belirlenen 50 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    76 ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.


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