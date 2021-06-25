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    Ankara merkezli 3 ilde 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 3 ilde 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verdi.
    • İHA
    • 25.06.2021 - 09:43
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 09:45
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    Ankara merkezli 3 ilde 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında, HTS analiz raporlarına göre Bylock kullandıkları tespit edilen 5’i aktif görevde öğretmen olmak üzere 10 şüpheli hakkında Ankara merkezli 3 ilde, gözaltı kararı verildi.

    Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.

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