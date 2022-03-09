Ankara merkezli 3 ilde altın dolandırıcılara operasyon

Çeşitli illerde 9 kuyumcu esnafını 'takoz' olarak tabir edilen sahte külçe altınlarla yaklaşık 5 milyon lira dolandırdığı belirlenen 7 şüpheli, emniyet ekiplerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları çalışmayla Ankara, Antalya, Konya, Uşak ve Batman'da 9 kuyumcu esnafının 'takoz' olarak tabir edilen sahte külçe altınlarla 5 milyon lira dolandırıldığını tespit etti.

Ekipler, 7 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından şüphelilere yönelik Ankara, Antalya ve Kayseri'de operasyon düzenlendi.

SUÇ ALETLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evlerinde ve atölye olarak kullandıkları iş yerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 8 mermi, 40 farklı kuyumcu adına düzenlenmiş sahte fatura, altın yapımında kullanılan malzemeler, 1 bilezik yapma aparatı, 2 büyük oksijen tüpü ve altın eritmek için kullanılan kimyasal sıvılar ele geçirildi.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonda yakalanan 7 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

Yapılan araştırmada, şüphelilerin güven kazanmak için halkın yoğun bulunduğu merkezi yerlerde iş yeri kiraladığı ve kuyumcu dükkanına çeşitli ürünler almak istediklerini belirterek, bölgedeki kuyumcu esnafıyla tanışıp,güven kazandıktan sonra 700 bin lira değerinde altın alıp 'takoz' olarak tabir edilen sahte külçe altın ile ödeme yaptıkları belirlendi.

DÜKKANIN KİRASINI ÖDEMEDEN KAÇTILAR

Şüphelilerin ayrıca kiraladıkları dükkanların kirasını ödemeden kaçtıkları da soruşturma dosyasında yer aldı.

Daha önce kuyumculuk sektöründe çalıştığı ve detaylı mesleki bilgilere sahip olduğu öğrenilen çete üyelerinin kendi aralarında yaptıkları görüşmelerde, dolandırıcılık eylemlerini 'vurgun' olarak kodladıkları belirlendi.