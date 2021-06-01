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    Ankara merkezli 4 ilde, dolandırıcılık çetesine operasyon

    Sosyal medya hesapları üzerinden sahte dekont ve bahis kuponları ile dolandırıcılık yapan çete çökertildi. Çetenin banka hesaplarında, yaklaşık 25 milyon lira para hareketliliği tespit edildi.
    • DHA
    • 01.06.2021 - 16:40
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 16:46
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    Ankara merkezli 4 ilde, dolandırıcılık çetesine operasyon

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yapan şahısları mercek altına aldı.

    Sahte dekont ve bahis kuponları ile dolandırıcılık yaptığı tespit edilen bir çetenin izine ulaşıldı.

    Ankara merkez olmak üzere Antalya, İzmir ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

    DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

    Ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, banka kartı ve dekontlarına el konuldu.

    Gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.

    Şüphelilerin sosyal ağlarda takipçi sayısı yüksek olan bir hesapla çeşitli sahte görseller tasarladığı, mağdurları da ikna ederek ‘yasal bahis’ adı altında yayınladıkları sahte kuponlar ile yüksek meblağlı banka dekontları ile vatandaşları kandırdıkları belirlendi.

    Ankara merkezli 4 ilde, dolandırıcılık çetesine operasyon #1

    YÜKSEK MEBLAĞLARDA PARA KAZANMA VAADİ VERDİLER

    Mağdurlara düşük bir miktar ödeme karşılığında kupon satan çete, yüksek meblağlarda para kazanma vaadi verdiği öğrenildi.

    Daha sonra, oynanan kuponların tuttuğunu gösteren sahte dekontları hazırlayıp kazanılan tutarın alınması için 'işlem ücreti', 'vergi ücreti', 'banka bloke ücreti' adı altında para istedikleri ortaya çıktı.

    Ankara merkezli 4 ilde, dolandırıcılık çetesine operasyon VİDEO

    SAHTE AVUKAT İLE TEHDİT

    Bu paraları yatırmayan ya da yatıracak parası kalmayan kişilere ise sahte avukat kimliği gönderdikleri belirlendi.

    Avukatlarının haciz ve tazminat davası açmak üzere hazırladığı sahte dilekçe örneği ile mağdur vatandaşların tehdit edildiği tespit edildi.

    Ankara merkezli 4 ilde, dolandırıcılık çetesine operasyon #2

    BİNLERCE VATANDAŞ KANDIRILDI

    Şüphelilerin banka hesaplarındaki hareketlilik incelendiğinde, 25 milyon lira para hareketi olduğu saptandı.

    Bu yöntem ile binlerce vatandaşın kandırıldığı ortaya çıktı.

    Ankara merkezli 4 ilde, dolandırıcılık çetesine operasyon #3

    18 KİŞİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, mahkemeye çıkarıldı.

    18'i şahıs tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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