Ankara merkezli 4 ilde emeklileri dolandıran şahıslar yakalandı

Emeklilerin kimlik bilgilerini alarak dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne üye olan 9 şahıs, 4 ile yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Ankara'da polis ekipleri, emeklileri dolandıranlara yönelik çalışma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma kapsamında, emekliliklerin kimlik bilgilerini kullanarak, dolandırıcılık yapan suç örgütü tespit edildi.

EMEKLİLERİ DOLANDIRDILAR

Yapılan araştırmada şüphelilerin, yasal olmayan yollardan kimlik bilgilerine ulaştıkları emeklilere, ATV motor satışı yapıyormuş gibi gösterip, senet imzalattıkları ve daha sonra maaşlarına haciz koydurdukları belirlendi.

3 AY TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

Ankara polisi, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 14 şüpheliye yönelik kent merkezli Antalya, İstanbul ve Batman'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt liderleri Ramazan K. ile Ertan K.'nin aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ramazan K. ve Ertan K. ile birlikte 3'ü mahkemece tutuklanırken, Akif S. de engelli olması nedeniyle konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler de serbest bırakılırken, firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.