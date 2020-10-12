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    Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı

    Ankara merkezli 4 ilde, 1’i SGK Başmüfettişi olmak üzere 6’sı aktif çalışmakta olan toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • DHA
    • 12.10.2020 - 10:20
    • Güncelleme : 12.10.2020 - 10:20
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    Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 2011-2014 yılları arasında bir kısım mensupları arasında kullanılmak üzere oluşturulan hücresel haberleşme ağını kullandığının tespit edilmesi üzerine bilişim yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında; 1’i SGK Başmüfettişi olmak üzere 6’sı aktif çalışmakta olan toplam 14 şüpheli hakkında 12.10.2020 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verilmiştir.

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