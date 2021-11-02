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    Ankara merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 100 gözaltı kararı

    FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem imam yapılanmasına yönelik soruşturmada, 100 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • AA
    • 02.11.2021 - 08:45
    • Güncelleme : 02.11.2021 - 09:30
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    Ankara merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 100 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışma başlattı.

    Çalışma kapsamında örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 100 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

    40 İLDE OPERASYON

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 40 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

    43 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 43'ü gözaltına alındı.

    Ankara merkezli 40 ilde FETÖ operasyonu: 100 gözaltı kararı VİDEO

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