Ankara merkezli 5 ilde sahte içki operasyonu: 17 gözaltı

İçki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınırken, 6 bin 800 sahte içki ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte kapak ve TAPDK bandrolü yapıştırarak Altındağ ve Çankaya ilçelerindeki bazı eğlence mekanlarına toplu olarak alkollü içki satışı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

5 İLDE OPERASYON

Bu kapsamda ekipler Ankara, Kırıkkale, Sakarya, Şanlıurfa ve Konya illerinde, eş zamanlı olarak 22 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

17 GÖZALTI

Operasyonlarda, E.Y., M.K., S.E., S.K., V.U., Y.A., Y.S. ile bu şahıslarla irtibatlı olan H.T., C.Ç., S.G., A.D, B.Ç., A.A., C.G, E.P., V.D. ve B.B. gözaltına aındı.

6 BİN 800 ADET SAHTE İÇKİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 bin 800 sahte alkollü içki, sahte içki yapımında kullanılan 2 kazan ve 6 bin 956 ürün ile 149 sahte TAPDK bandrolü ele geçirdi.