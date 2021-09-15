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    Ankara merkezli 5 ilde suç örgütüne yapılan operasyonda 29 gözaltı

    Uyuşturucu ve silah ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyonda, 5 ilde 58 ayrı adrese düzenlenen baskınlarla 29 şahıs gözaltına alındı.
    • DHA
    • 15.09.2021 - 15:48
    • Güncelleme : 15.09.2021 - 16:05
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    Ankara merkezli 5 ilde suç örgütüne yapılan operasyonda 29 gözaltı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka bir suç örgütü ile girdiği ve 3 kişinin öldüğü çatışması sonrası tutuklanan Ünal L.'nin adamı M.Y.'nin yeni bir örgüt kurduğunu tespit etti.

    Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin, farklı illerden 'zulalı' araçlarla yüksek miktarlarda uyuşturucu madde ve silah getirerek Altındağ ve Mamak ilçeleri başta olmak üzere kentin çeşitli bölgelerinde sattığı belirlendi.

    59 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

    Bunun üzerine aynı zamanda tefecilik ve tehdit gibi birçok suça da karıştıkları tespit edilen 38 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

    Ankara merkezli Diyarbakır, Gaziantep, Balıkesir ve Çankırı'da 58 adrese düzenlenen operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise drone ile havadan görüntülendi.

    Ankara merkezli 5 ilde suç örgütüne yapılan operasyonda 29 gözaltı #1

    FİRARİLER ARANIYOR

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 9 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda değişik çapta fişek ve kartuş, 1,5 kilogram eroin, 200 gram metamfetamin, 500 gram PC uyuşturucu madde, 2 gram esrar ve 35 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Ankara merkezli 5 ilde suç örgütüne yapılan operasyonda 29 gözaltı #2

    Ankara merkezli 5 ilde suç örgütüne yapılan operasyonda 29 gözaltı #3

    Ankara merkezli 5 ilde suç örgütüne yapılan operasyonda 29 gözaltı #4

    Ankara merkezli 5 ilde suç örgütüne yapılan operasyonda 29 gözaltı #5

    Ankara merkezli 5 ilde suç örgütüne yapılan operasyonda 29 gözaltı #6

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