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    Ankara merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı

    FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmada "mahrem imam" olduğu tespit edilen 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 08:50
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 09:13
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    Ankara merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

    Örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında oldukları tespit edilen 2'si görevde kamu personeli, 74'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 56'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 132 "mahrem imam" hakkında soruşturma başlatıldı.

    50 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı Ankara merkezli operasyon 50 ilde devam ediyor.

    Ankara merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı #1


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