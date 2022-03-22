Ankara merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 132 gözaltı kararı

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmada "mahrem imam" olduğu tespit edilen 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında oldukları tespit edilen 2'si görevde kamu personeli, 74'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 56'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 132 "mahrem imam" hakkında soruşturma başlatıldı.

50 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlattığı Ankara merkezli operasyon 50 ilde devam ediyor.