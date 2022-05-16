Ankara merkezli 6 ilde FETÖ soruşturması: 11 gözaltı kararı

Ankara’da kurum sınavlarına hazırlık için oluşturulmuş çalışma evlerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY üyesi 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, kentte kurum sınavlarına hazırlık için oluşturulmuş çalışma evlerinin tespitine yönelik soruşturma başlattı.

Bu kapsamda üniversite öğrenimleri sırasında FETÖ terör örgütünde çeşitli düzeyde görev aldıkları, örgütçe Ankara’da hücre yapılanması şeklinde oluşturulan kurum sınavlarına hazırlık çalışma evlerinde kaldıkları, evde kaldıkları dönemde gizlilik tedbirleri cümlesinden kendi GSM hatları yerine eve sabit kalmak üzere tahsis edilmiş GSM hatları üzerinden hısımlarıyla iletişim kurdukları, yine eve tahsis edilmiş ByLock hesapları üzerinden örgüt içi iletişim kurdukları tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hala kamuda görev yapanlar var

Ankara merkezli 6 ilde yapılan operasyonlarda gözaltı kararı verilenlerin aralarında hala kamuda görev (gelir uzmanı, POMEM kursiyeri) yapanların da bulunduğu öğrenildi.

Kamuda görev yapanlardan birinin bölge imamı diğerinin de bölge talebe mesulü olduğu teşhis edildi.

İHA’da yer alan habere göre şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.