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- Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce Polis Koleji’nden ilişiği kesilen 12 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
- İHA
- 08.10.2021 - 09:18
- Güncelleme : 08.10.2021 - 09:37
6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp fişlenmelerine ilişkin soruşturma kapsamında, 12 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.
5 İLDE OPERASYON: 12 ŞÜPHELİ ARANIYOR
Kararın ardından Ankara merkezli 5 ildeeş zamanlı operasyon başlatıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonlarını sürdürüyor.