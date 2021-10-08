Euro
10.3631
0.85%
Dolar
8.9507
0.85%
Altın
505.36
0.94%
Borsa
1.399
0.13%
Bitcoin
485.807
1.35%
EXEN Coin
20.69
0.14%
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C

    Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce Polis Koleji’nden ilişiği kesilen 12 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
    • İHA
    • 08.10.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 09:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

    6638 sayılı Kanun ile kapatılan Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı eski Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Koleji'nden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp fişlenmelerine ilişkin soruşturma kapsamında, 12 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

    5 İLDE OPERASYON: 12 ŞÜPHELİ ARANIYOR

    Kararın ardından Ankara merkezli 5 ildeeş zamanlı operasyon başlatıldı.

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonlarını sürdürüyor.

    Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir