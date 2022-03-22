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    Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 15 gözaltı

    Emniyet güçlerinin 4 ilde başlattığı FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik operasyonda, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 08:34
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    Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 15 gözaltı

    Emniyet güçlerinin terörle mücadelesi devam ediyor.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

    15 FETÖ MENSUBUNA GÖZALTI KARARI

    Yürütülen soruşturmalar kapsamında; 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde, gözaltı kararı verildi.

    Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 15 gözaltı #1


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