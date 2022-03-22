- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 15 gözaltı
Ankara merkezli FETÖ soruşturması: 15 gözaltı
Emniyet güçlerinin 4 ilde başlattığı FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik operasyonda, 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- İHA
- 22.03.2022 - 08:34
Emniyet güçlerinin terörle mücadelesi devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
15 FETÖ MENSUBUNA GÖZALTI KARARI
Yürütülen soruşturmalar kapsamında; 15 şüpheli hakkında Ankara merkezli 4 ilde, gözaltı kararı verildi.