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- Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 12 kişiden 7'si, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı.
- İHA
- 21.09.2021 - 15:36
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyette bulunan 12 şüpheliyi tespit etti.
Harekete geçen ekipler Ankara merkezli 5 ilde operasyon gerçekleştirdi.
7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Operasyonlarda şüphelilerden 7'si yakalandı.
Firari şahısların yakalanması yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.