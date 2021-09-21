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    Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

    Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 12 kişiden 7'si, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 15:36
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    Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyette bulunan 12 şüpheliyi tespit etti.

    Harekete geçen ekipler Ankara merkezli 5 ilde operasyon gerçekleştirdi.

    7 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Operasyonlarda şüphelilerden 7'si yakalandı.

    Firari şahısların yakalanması yönelik çalışmaların  devam ettiği belirtildi.

    Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı #1

    Ankara merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı #2

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