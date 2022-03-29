Fuhşa teşvik ve aracılık yaptıkları belirlenen, aralarında anne, baba, oğul ve gelinlerin de bulunduğu suç örgütüne operasyon yapıldı. Şüpheli 11 kişi, gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri koordinesinde, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçunu işledikleri belirlenen suç örgütüne yönelik çalışmalar yapıldı.

4 ay boyunca, şüpheli olduğu belirlenen şahıslar teknik ve fiziki takibe aldı.

Takibin ardından, Ankara ve İzmir'de operasyonlar gerçekleştirildi.

Çalışmalar neticesinde, örgütün liderliğini yapan üvey baba H.Ş., anne N.Ş., oğlu D.D. ve gelinleri N.D. ile E.D., G.O., S.D., E.G., İ.E., A.E. ve G.A. isimli şahıslar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

SAATLİK VE GECELİK OLARAK EV VE OTEL KİRALADILAR

Şüphelilerin, il genelinde bulunan günübirlik evleri ve otelleri saatlik veya gecelik olarak kiraladıkları belirlendi.

Ankara merkezli fuhuş operasyonunda, 11 şüpheli gözaltına alındı VİDEO



16 KADIN FUHŞA ZORLANDI

4'ü yabancı olmak üzere, 16 kadının fuhşa zorlandığı saptandı. Fuhşa zorlanan kadınlar, yapılan operasyon neticesinde kurtarıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 120 bin TL, 20 telefon hattı ve çok sayıda cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.