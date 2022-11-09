Ankara merkezli sosyal medya dolandırıcılarına operasyon

11 ilde yapılan operasyonda, binlerce kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirip, yüksek kazanç vadeden paylaşımlar yaparak dolandırmaya çalışan çeteden 47'si gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden vatandaşların arkadaşlarını yüksek kazanç vadederek kandırmaya çalışan çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, "bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik şüpheliler için düğmeye bastı.

Ankara merkezli 11 ilde 58 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında hem fiziki hem teknik takibe alındı.

47 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda 58 şüpheliden 47'si gözaltına alınırken çok sayıda cep telefonu, sim kart ve bilgisayara el konuldu.

Çok sayıda kişiyi dolandırdılar

Şüphelilerin, vatandaşların sosyal medya hesaplarını "haklarında şikayet varmış gibi" algı oluşturduktan sonra gönderdikleri linklerle ele geçirdiği ve daha sonra bu hesaplardan arkadaş gruplarına yönelik yüksek kazanç vadeden paylaşımlar yaparak çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

79 milyon lira vurgun

Yapılan incelemelerde şüphelilerin bu yolla çok sayıda kişiyi toplam 79 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.

Şüpheliler Ankara'ya getirildi

AA'nın haberine göre, Ankara'ya getirilen şüphelilerin sorgusunun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.