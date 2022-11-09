Petrol
95.12
-0.25%
Euro
18.741
0.42%
Dolar
18.5989
0.41%
Altın
1.021
0.14%
Borsa
4360
0.00%
Bitcoin
351.517
-6.08%
BTXN Coin
8.82
-13.27%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Ankara merkezli sosyal medya dolandırıcılarına operasyon

    11 ilde yapılan operasyonda, binlerce kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirip, yüksek kazanç vadeden paylaşımlar yaparak dolandırmaya çalışan çeteden 47'si gözaltına alındı.
    • 09.11.2022 - 09:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara merkezli sosyal medya dolandırıcılarına operasyon

    Sosyal medya üzerinden vatandaşların arkadaşlarını yüksek kazanç vadederek kandırmaya çalışan çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, "bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik şüpheliler için düğmeye bastı.

    Ankara merkezli 11 ilde 58 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon kapsamında hem fiziki hem teknik takibe alındı.

    47 şüpheli gözaltına alındı

    Operasyonda 58 şüpheliden 47'si gözaltına alınırken çok sayıda cep telefonu, sim kart ve bilgisayara el konuldu.

    Ankara merkezli sosyal medya dolandırıcılarına operasyon #1

    Çok sayıda kişiyi dolandırdılar

    Şüphelilerin, vatandaşların sosyal medya hesaplarını "haklarında şikayet varmış gibi" algı oluşturduktan sonra gönderdikleri linklerle ele geçirdiği ve daha sonra bu hesaplardan arkadaş gruplarına yönelik yüksek kazanç vadeden paylaşımlar yaparak çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

    79 milyon lira vurgun

    Yapılan incelemelerde şüphelilerin bu yolla çok sayıda kişiyi toplam 79 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi.

    Şüpheliler Ankara'ya getirildi

    AA'nın haberine göre, Ankara'ya getirilen şüphelilerin sorgusunun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sürdüğü öğrenildi.

    Ankara merkezli sosyal medya dolandırıcılarına operasyon #2


    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    Advertorial

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Antalya'da 124 kaçak göçmen ile 9 organizatör yakalandı
    İç Haber

    Antalya'da 124 kaçak göçmen ile 9 organizatör yakalandı

    2022 doğalgaz desteği ne kadar, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı başvuru ekranı!
    Gündem

    2022 doğalgaz desteği ne kadar, ne zaman yatacak? Doğalgaz yardımı başvuru ekranı!

    Görüş Bildir