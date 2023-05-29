Ankara Valiliği uyardı: Sağanak yağışa karşı tedbirli olun

Türkiye bahar aylarını yağmurla geçirdi.
Son günlerde yurt genelinde etkili olan yağmurlu hava Ankara'da da kendini gösterdi.
Gün boyunca etkili olan yağışlar şehrin belli noktalarında su baskınlarına neden olurken Ankara Valiliği'nden uyarı geldi.
Vailik, vatandaşları sağanak yağmura karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Sel, su baskını, yıldırım uyarısı
Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; 30 Mayıs Salı günü öğle saatlerinden itibaren ilimiz çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metre) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.