Ankara ve Malatya'da fuhuş operasyonu

9 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, insan ticareti yapma ve fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Malatya'da insan ticareti yaptıkları ve kadınları fuhşa zorladıkları gerekçesiyle, önceki gün 9 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Operasyonda S. K., B. E., B. T., M. K. ve S. D. isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S. K. ve B. E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; B. T., M. K. ve S. D. insan ticareti yapma ve fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.