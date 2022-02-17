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Ankara ve Malatya'da fuhuş operasyonu
9 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, insan ticareti yapma ve fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından tutuklandı.
- DHA
- 17.02.2022 - 09:07
- Güncelleme : 17.02.2022 - 09:37
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Malatya'da insan ticareti yaptıkları ve kadınları fuhşa zorladıkları gerekçesiyle, önceki gün 9 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.
Operasyonda S. K., B. E., B. T., M. K. ve S. D. isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden S. K. ve B. E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; B. T., M. K. ve S. D. insan ticareti yapma ve fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.