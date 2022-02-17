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    Ankara ve Malatya'da fuhuş operasyonu

    9 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, insan ticareti yapma ve fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından tutuklandı.
    • DHA
    • 17.02.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 09:37
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    Ankara ve Malatya'da fuhuş operasyonu

    Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara ve Malatya'da insan ticareti yaptıkları ve kadınları fuhşa zorladıkları gerekçesiyle, önceki gün 9 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

    Operasyonda S. K., B. E., B. T., M. K. ve S. D. isimli şahıslar polis tarafından gözaltına alındı.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Şüphelilerden S. K. ve B. E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; B. T., M. K. ve S. D. insan ticareti yapma ve fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ankara ve Malatya da fuhuş operasyonu #1


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