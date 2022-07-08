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    Ankara'da 1 MAyı-30 Haziran arasında, 614 FETÖ şüphelisi yakalandı

    1 Mayıs-30 Haziran arasında yapılan operasyonlarla 614 kişi, FETÖ üyesi olma gerekçesi ile gözaltına alındı.
    • 08.07.2022 - 16:15
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    Ankara'da 1 MAyı-30 Haziran arasında, 614 FETÖ şüphelisi yakalandı

    Ankara’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs-30 Haziran arasında 614 şüphelinin FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

    117 şüpheli, etkin pişmanlıktan yararlandı

    AA’nın haberine göre; operasyonel birimlerce yapılan operasyonda gözaltına alınanların 117'sinin etkin pişmanlıktan yararlandığı belirtildi .

    486 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu

    Açıklamada, şüphelilerin teşhis ve beyanlarının ardından FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 1.527 kişiden 486'sı hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.


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