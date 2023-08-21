Ankara'da 1 milyon liralık uyuşturucu hap ele geçirildi

İHA
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'nın Mamak ilçesinde ellerindeki koliyi beyaz renkli bir araca yükleyen 2 şahsın şüpheli hareketleri üzerine şahıslara müdahalede bulundu.
Yapılan incelemede kolide uyuşturucu madde niteliği taşıyan hap ele geçirildi.
3 kişi gözaltına alındı
Şüpheliler A.Y., H.Ç. ve F.İ. gözaltına alındı.
İncelemelerini derinleştiren ekipler şüphelilere ait üç ayrı adrese de eş zamanlı baskın düzenledi.
apılan baskında piyasa değeri 1 milyon lira olan 13 bin 720 adet uyuşturucu madde niteliği taşıyan hap ele geçirildi.