Ankara'da 1 milyon liralık uyuşturucu hap ele geçirildi Ankara'da düzenlenen operasyonda 13 bin 720 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Hapların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'nın Mamak ilçesinde ellerindeki koliyi beyaz renkli bir araca yükleyen 2 şahsın şüpheli hareketleri üzerine şahıslara müdahalede bulundu. Yapılan incelemede kolide uyuşturucu madde niteliği taşıyan hap ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı Şüpheliler A.Y., H.Ç. ve F.İ. gözaltına alındı. İncelemelerini derinleştiren ekipler şüphelilere ait üç ayrı adrese de eş zamanlı baskın düzenledi. apılan baskında piyasa değeri 1 milyon lira olan 13 bin 720 adet uyuşturucu madde niteliği taşıyan hap ele geçirildi.