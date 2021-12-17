Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da şüpheli bir araçta yapılan aramada toplam 1 ton 150 kilogram tütün ele geçirilirken, yakalanan şüpheliler gözaltına alındı.

Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce sorumluluk sahasında yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu, sigara kaçakçılığına ilişkin edinilen bilgileri analiz etti.

ŞÜPHELİLERİN OLDUĞU MİNİBÜS TAKİBE ALINDI

Sigara kaçakçılarının yüklü miktarda tütün sevkiyatı yapılacağına ilişkin bulguların elde edilmesi üzerine, şüphelerin yoğunlaştığı bir minibüs tespit eden ekipler, minibüsün bulunduğu adresi belirleyerek operasyon başlattı.

Ankara'da 1 ton 150 kilogram tütün ele geçirildi ViDEO

1 TON 150 KİLOGRAM TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Gümrük Muhafaza ekiplerince araçta yapılan aramada, sevkiyata hazır halde bekletilen, üzerinde yasal bandrol bulunmayan çuvallar içerisinde toplam 1 ton 150 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

KAÇAK EŞYALARA EL KONULDU

Gerçekleştirilen operasyonda, 1 tonu aşkın tütünün yanı sıra kaçak eşya naklinde kullanılan araca da el konuldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen soruşturma devam ediyor.