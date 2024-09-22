Ankara'da 10.kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

İHA
Ankara'da acı ölüm..
Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 7 yaşındaki Yusuf Aymergen oturdukları binanın 10. katındaki dairelerinde odanın camını kapatmak istedi.
CAMI KAPATMAK İSTERKEN 10.KATTAN DÜŞTÜ
İddiaya göre camı kapatmak isterken dengesini kaybeden küçük çocuk, 10. kattan beton zemine düştü. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
3 kardeşten en küçüğü olan 7 yaşındaki Yusuf’un bu yıl ilkokula başladığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış