Ankara'da 14 yaşındaki Defne'ye sokak köpekleri saldırdı

Markete giderken köpek saldırısına uğrayan Defne Betül Bayram'ın yardımına, çevredekiler yetişti. Bacağından yaralanan kız, hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Turkuvaz Mahallesi’nde akşam saatlerinde markete giden lise öğrencisi Defne Betül Bayram, sokak köpeklerinin saldırına uğradı.

Köpeklerden biri Defne'nin sağ ayak bileğini ısırırken, duruma çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Hastaneye kaldırılan Bayram, tedavisinin ardından taburcu edildi. Küçük kızın babası Sedat Bayram, mahallede hayvanseverlerin beslediği başıboş gezen köpeklerin belediyenin sorumluluğunda olduğunu belirterek polise şikayette bulundu.

Markete giderken 2 köpeğin yanına geldiğini söyleyen Defne, "Bir tanesinin bacağımı ısırdığını hissettim. O sırada kaçmaya çalışırken bir adam bağırdı. Bağırınca kaçtılar. Daha önce böyle bir durum başıma gelmemişti; ama başına gelen kişiler de var. Köpeklerin toplanmasını istiyorum." dedi.

"DAHA ÖNCE DE KORKUTMUŞLARDI"

Sedat Bayram 2 yıl önce de aynı bölgede bir kişinin köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığını söyleyerek "Daha önce de okula giderken oğlumu korkutmuşlardı. Belediyeyi aradım, belediye onları toplamıştı. Hayvanseverler çok itiraz etmişti ama sonuçta belediye görevini yapmıştı. 2 senedir mahallemizde başıboş köpeklerde çoğalma oldu.

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"KIZIMIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"

Kızımın psikolojisi bozuldu, dışarıya çıkmaya korkuyor. Daha vahim bir sonuçla karşılaşabilirdik. Birçok kişi şikayetçi. Belediyenin üzerine düşeni yapmasını istiyoruz. 5 gün geçti hala köpekler burada. Savcılığa ve karakola ifade verdik. Sabahları çocuklar korkarak okula gidiyor. Bizim isteğimiz saldırgan köpeklerin belediye tarafından tespit edilip gerekenin yapılmasıdır." diye konuştu.