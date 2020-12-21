Ankara'da 14 yıl önce öldürülen gencin katilleri yakalandı

Ankara emniyet birimlerince Haymana merkezli yürütülen operasyonda 14 yıl önce işlenen Memduh Korkmaz cinayetin faili Şanlıurfa'da saklandığı evde yakalandı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde 2006 yılında Memduh Korkmaz isimli şahıs hakkında kayıp olarak müracaatta bulunuldu.

Ancak bugüne kadar Memduh Korkmaz hakkında hiçbir bilgiye ulaşılamadı.

Bu durumdan dolayı şahsın dosyası Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Haymana Emniyet Müdürlüğünce tekrar açılarak inceleme ve araştırmaya başlanıldı.

KAYIP DEĞİL CİNAYET

Olayla ilgili olarak yapılan titiz ve sıkı çalışmalar neticesinde kayıp şahsın bir cinayete maruz kaldığı belirlendi.

I.G. isimli şahsın M.Y isimli şahıs ile maktul Memduh Korkmaz'ı Haymana ilçesi Yılan Hisarı mevkisine götürüp burada darbederek öldürdüğü, sonrada burada bulanan su kuyusuna atıp üzerini taşlarla kapattığı tespit edildi.

BİRİ FİRAR ETTİ

Olayla ilgili olarak M.Y isimli şahıs çıkartıldığı adlı makamlarca tutuklandı. I.G isimli sanık ise olay sonrası firar etti.

Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri firari I.G yi yakalamak için özel ekip oluşturarak sıkı bir takibe başladı. Firari sanığın gidebileceği tüm adresler, bağlantılı olabileceği tüm şahıslar tek tek inceleme altına alındı.

ŞANLIURFA'DA YAKALANDI

Yapılan yoğun çalışmalar ve takipler neticesinde firari I.G nin Şanlıurfa ilinde olduğu tespit edildi.

Zanlının bulunduğu adres tespit edilerek, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve Haymana Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak operasyonda firari I.G Şanlıurfa ili Ametyesevi mahallesindeki bir evde yakalanarak, Haymana Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Zanlı çıkartıldığı adlı makamlarda tutuklandı.