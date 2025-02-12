Ankara'da 19 ayrı suçtan 72 yıl hapisle aranan şüpheli yakayı ele verdi

DHA

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanması için yaptığı çalışmalar kapsamında 19 ayrı suçtan 3 yıldır aranan M.T.'yi Keçiören ilçesinde yakaladı.

Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yapılan incelemelerde M.T.'nin 12 hırsızlık, 4 mala zarar verme ve 3 konut-iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından arandığı belirlendi.

MAHKEMEYE SEVK EDİLECEK

Hakkında 71 yıl 11 ay hapis cezası bulunan M.T.'nin gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.