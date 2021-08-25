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Ankara'da 2 bin 30 sikke ele geçirildi

Ankara'da 2 bin 30 sikke ele geçirildi

Beypazarı ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait olduğu tespit edilen 2 bin 30 tarihi sikke ele geçirildi.