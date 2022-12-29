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    Ankara'da 2 katlı restoranında çıkan yangında öldü

    Kızılcahamam ilçesinde, 2 katlı ahşap restoranda çıkan yangında alevler arasında kalan 71 yaşındaki işletme sahibi Hüseyin Arslan hayatını kaybetti.
    • 29.12.2022 - 13:04
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    Ankara'da 2 katlı restoranında çıkan yangında öldü

    Ankara'da Kızılcahamam ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Kadir Bey Parkı'nda bulunan restoranda, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı.

    Mutfak kısmında başlayan yangın, kısa sürede restoranın tamamını sardı.

    Restoranda yaşayan işletme sahibi Hüseyin Arslan, alevlerin arasında uzun süre mahsur kaldı.

    İşletme sahibi dumanların arasından çıkarıldı

    İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, restorana girip, 2 çocuk babası Arslan'ı dışarı çıkardı.

    Hayatını kaybettiği belirlendi

    Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yangın da itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

    DHA'nın haberine göre, Hüseyin Arslan'ın cenazesi, ikindi vakti Kızılcahamam'da toprağa verilecek.

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