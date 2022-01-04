Ankara'da 2 kişiyi öldüren alkollü sürücünün, ehliyetine el koyulduğu belirlendi

Kafe önünde aracına binen mühendis ve valeyi öldüren alkollü sürücünün, daha önce ehliyetinin alındığı yespit edildi.

30 Aralık akşamı Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde üniversite öğrencisi Sadık Mert Mermer, 06 SV 0636 plakalı lüks ciple, kafenin önünde otomobiline binmek üzere olan 2 kişiye çarptı.

Elektrik ve elektronik mühendisi Tevfik Gözüm ile vale Ünsal İ.'ye otomobilin çarpmasının ardından Gözüm, çarpmanın etkisiyle kaldırıma fırladı.

Vale Ünsal İ. ise yaklaşık 100 metre cipin altında sürüklendi.

TUTUKLANDI

Mermer'n kullandığı cip 3 otomobile çarparak durdu Gözüm ve Ünsal İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Sadık Mert Mermer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAPİS CEZASI ORTAYA ÇIKTI

Üniversite öğrencisi Sadık Mert Mermer'in, 2,37 promil alkollü olduğu belirtildi. Mermer'in 2 yıl önce de alkollü araç kullandığı için sürücü belgesine el konulduğu ve 1 ay 20 gün hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Mermer'in, yine alkollü araç kullanırken başka bir trafik kazasına karıştığı bildirildi.

EHLİYETİ YOK

Ehliyetinin geri verilmesinin ardından Mermer'in yine alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalandığı ve tekrar ehliyetine el konulduğu, kaza sırasında da ehliyetinin olmadığı ifade edildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Bu arada, Azerbeycan uyruklu vale Ünsal İ.'nin 7 aylık evli olduğu, kısa bir süre önce çalışma izni aldığı, ailesinin Gürcistan'da yaşadığı kaydedildi. Ünsal İ.'nin annesinin, ölüm haberini alınca intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.





