Euro
15.0016
1.35%
Dolar
13.2628
1.49%
Altın
769.8700
1.43%
Borsa
1,972.34
2.37%
Bitcoin
620.300
-1.90%
BTXN Coin
34.30
1.62%
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Ankara'da 2 kişiyi öldüren alkollü sürücünün, ehliyetine el koyulduğu belirlendi

    Kafe önünde aracına binen mühendis ve valeyi öldüren alkollü sürücünün, daha önce ehliyetinin alındığı yespit edildi.
    • DHA
    • 04.01.2022 - 12:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da 2 kişiyi öldüren alkollü sürücünün, ehliyetine el koyulduğu belirlendi

    30 Aralık akşamı Ankara'nın Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde üniversite öğrencisi Sadık Mert Mermer, 06 SV 0636 plakalı lüks ciple, kafenin önünde otomobiline binmek üzere olan 2 kişiye çarptı.

    Elektrik ve elektronik mühendisi Tevfik Gözüm ile vale Ünsal İ.'ye otomobilin çarpmasının ardından Gözüm, çarpmanın etkisiyle kaldırıma fırladı.

    Vale Ünsal İ. ise yaklaşık 100 metre cipin altında sürüklendi.

    TUTUKLANDI

    Mermer'n kullandığı cip 3 otomobile çarparak durdu Gözüm ve Ünsal İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Sadık Mert Mermer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Ankara da 2 kişiyi öldüren alkollü sürücünün, ehliyetine el koyulduğu belirlendi #1

    HAPİS CEZASI ORTAYA ÇIKTI

    Üniversite öğrencisi Sadık Mert Mermer'in, 2,37 promil alkollü olduğu belirtildi. Mermer'in 2 yıl önce de alkollü araç kullandığı için sürücü belgesine el konulduğu ve 1 ay 20 gün hapis cezası aldığı ortaya çıktı. Mermer'in, yine alkollü araç kullanırken başka bir trafik kazasına karıştığı bildirildi.

    Ankara da 2 kişiyi öldüren alkollü sürücünün, ehliyetine el koyulduğu belirlendi #2

    EHLİYETİ YOK

    Ehliyetinin geri verilmesinin ardından Mermer'in yine alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalandığı ve tekrar ehliyetine el konulduğu, kaza sırasında da ehliyetinin olmadığı ifade edildi.

    İNTİHAR GİRİŞİMİ OLDUĞU BELİRLENDİ

    Bu arada, Azerbeycan uyruklu vale Ünsal İ.'nin 7 aylık evli olduğu, kısa bir süre önce çalışma izni aldığı, ailesinin Gürcistan'da yaşadığı kaydedildi.  Ünsal İ.'nin annesinin, ölüm haberini alınca intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

    Ankara da 2 kişiyi öldüren alkollü sürücünün, ehliyetine el koyulduğu belirlendi #3

    Ankara da 2 kişiyi öldüren alkollü sürücünün, ehliyetine el koyulduğu belirlendi #4


    Görüş Bildir