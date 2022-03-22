Ankara'da 2 köpeği tüfekle öldüren şahıs tutuklandı

Tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeği av tüfeğiyle öldüren Hanifi Karataş, gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karataş ifadesinde "Ben hayvanları isteyerek öldürmedim." dedi.

Ankara'nın Mamak ilçesi Türközü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Hanifi Karataş, tek katlı evinin çatısına çıkan 2 köpeğe av tüfeği ile ateş etti.

Saçmaların isabet ettiği köpekler ise öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine Karataş, polis tarafından gözaltına alındı. Karataş, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Bu sırada adliye önünde toplanan hayvanseverler Karataş'a tepki gösterdi. Savcıya ifade veren Karataş, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

"BEN HAYVANLARI İSTEYEREK ÖLDÜRMEDİM"

Karataş mahkemedeki savunmasında, "Ben hayvanları isteyerek öldürmedim. Benim evim müstakil evdir. Köpekler sürekli evimin çatısına çıkıp zarar veriyorlardı. Bu nedenle sahip olduğum tek kırma tüfekle havaya ateş etmiştim. Ancak sonra bir daha geldiler, bu sefer de istemeden de olsa köpeklere ateş ettim. Yaptığımdan dolayı üzgünüm, böyle olmasını istemezdim" dedi.

"ÜST SINIRDAN CEZA VERİLMELİ"

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı avukat Tuğba Gürsoy, yaptığı açıklamada, şüphelinin 5198 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 28/a maddesinde yer alan 'evcil hayvanı öldürmek' suçunu ihlal ettiği ve bunu birden fazla işlediği gerekçesi ile tutuklandığını söyledi.

Gürsoy, "Hayvanı kasten öldürme suçunun cezası 6 aydan 4 yıla kadar. Ancak bu iki kez işlendiği için verilecek ceza yarı oranında arttırılacak. Burada eylemin canice hisler ile işlenmiş olması ve isteyerek kasten yapılmış olması artırıcı sebep olarak cezayı üst sınıra yaklaştıracağını düşünüyoruz. Burada cezanın üst sınırdan verilmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.