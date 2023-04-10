Ankara'da 2 yaşındaki Rayyan'ın katilleri için istenen ceza belli oldu Irak uyruklu 2 yaşındaki çocuğu öldürdükleri suçlamasıyla tutuklanan 2 zanlı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

DHA

Ankara’nın Keçiören ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çamlık Sokak'ta 6 Eylül 2022'de aydınlatma direğinin yanında hareketsiz yatan çocuğu görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Erkek çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Öldürüp sokağa bıraktılar

Irak uyruklu Rayyan Hashım isimli çocuğun cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Çocuğun ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan Rayyan Hashım'ın annesinin teyzesi Muna Ellas Hıdır Hayo dilenmek için kaçırdığı çocuğu, Taner Perçin ile öldürüp sokağa bıraktıklarını itiraf etti.

2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı.

İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu Başkanlığı İhtisas Kurulu Raporu'nda çocuğun, ağız ve burun tıkanmasına bağlı 'mekanik asfiksi' sonucu öldüğü tespit edildi.

İkisine de ağırlaştırılmış müebbet talebi

Şüpheliler Muna Ellas Hıdır Hayo ve Taner Perçin'in, 2 yaşındaki Rayyan'ın öldürülmesinde birlikte hareket ettiklerine dikkat çekildi.

Şüphelilerin, 'çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.