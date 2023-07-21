İHA

İnşaat çalışmaları zaman zaman rahatsız etme seviyesine geliyor.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaklaşık iki aydır devam eden bina inşaatı mahalleliyi çileden çıkardı.

Bitmek bilmeyen çalışmaların özellikle gece geç saatlere kadar devam etmesine tepki gösterilmeye başlandı.

İnşaat seslerinden dolayı uyuyamadıklarını ifade eden vatandaşlar, defalarca sorumluları uyarmalarına rağmen çözüm bulunamadığını belirtti.

Öyle ki çocukların da gece başlayan inşaat seslerinden uyuyamadıkları öne sürüldü.

Mahalle sakinlerinden Koray Ersin Yıl, her gece inşaat sesinden muzdarip olduklarını belirtti.

İnşaatın geç saatlere kadar devam etmesine izin verenlere tepki gösteren Yıl, şu ifadeleri kullandı:

Biz tam 2 aydır her gece, gece bu saate kadar bu inşaat sesinden muzdaribiz. Abartısız tam 2 aydır bu inşaat sesi ile yatıyoruz, daha sonra sabah 6’da tekrar başlıyor. Biz hepimiz çalışan insanlarız, apartman sakinlerinin hepsinin çoluğu çocuğu var. İnsanlar çocuklarını uyutamıyorlar. Defalarca şikayette bulunmamıza rağmen maalesef inşaatı durduramıyorlar. Belediyeden ve emniyetten izin aldıklarını söylüyorlar, hangi kanunda bu saate kadar etrafı rahatsız etmek var? Bu bölgede oturanların hepsi bu sesten muzdarip. Biz aşağı indik ve insanlık namına inşaatta çalışanlara söyledik, ‘çalışan insanlarız, çoluğumuz çocuğumuz işe gidecek’ diyoruz. Bizi umursamıyorlar.