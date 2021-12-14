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    Ankara'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

    Binlerce hapın ele geçirildiği otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı.
    • AA
    • 14.12.2021 - 07:18
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    Ankara'da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

    Başkent polisi, ihbar üzerine bir otomobili takibe aldı.

    E.A'nın kullanımı ve satışı kırmızı veya yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hapları yüklü miktarda temin ederek Keçiören ilçesinde sattığı bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

    TAKİP ALTINDAKİ ARAÇ DURDURULDU

    E.A, A.P. ve T.A'nın bulunduğu otomobili takibe alan ekipler, aracı Güçlükaya Mahallesi Zileliler Sokak'ta durdurdu.

    28 BİN UYUŞTURUCU HAP

    Otomobilde yapılan aramada kolilere gizlenmiş 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Ankara da 28 bin uyuşturucu hap ele geçirildi #1

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