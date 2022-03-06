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    Ankara’da 3 cinayet ve 14 suçtan aranan zanlı, gizli bölmede yakalandı

    3 ay ayrı cinayet, çok sayıda silahlı gasp olaylarına karışan ve 14 ayrı suçtan arandığı tespit edilen zanlı, annesinin evine yaptırdığı gizli bölmede kıskıvrak yakalandı.
    • İHA
    • 06.03.2022 - 08:20
    • Güncelleme : 06.03.2022 - 08:21
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    Ankara’da 3 cinayet ve 14 suçtan aranan zanlı, gizli bölmede yakalandı

    Ankara’da 2016’da ve 2017 yılında Yücel Biçer, Bilal Comart ve Onur Şenaydınlar’ın öldürülmesi olayının failleri arasında olduğu belirlenen Ahmet Altun’un (26) yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

    EVDE YAPTIĞI GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU

    Uzun süren çalışmaları sonucunda ekipler firari zanlının Altındağ İlçesi Plevne Mahallesi Eflatun Sokak üzerinde bulunan annesinin evinde saklandığını belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda Altun televizyonun arkasına bulunan bölmeye saklandığını tespit etti.

    3 CİNAYET VE 14 SUÇTAN ARANIYORDU

    Gözaltına alınan zanlı polise verdiği ilk ifadesinde, daha önce aynı cinayetler kapsamında polisin operasyonu ile yakalanan ve tutuklanan suç örgütü lideri Kırımızı lakaplı Volkan Güven ile birlikte hareket ettiğini ve işlenen cinayetlerin failleri arasında yer aldığını yine aynı grup ile çeşitli gasp ve yaralama olaylarında yer aldığını beyan etti.

    Kasten öldürme, gasp, yaralama, oto hırsızlığı gibi 14 ayrı suçtan arandığı tespit edilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    Ankara’da 3 cinayet ve 14 suçtan aranan zanlı, gizli bölmede yakalandı #1


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