Ankara’da 3 dükkan yandı, zarar 1 milyonu geçti

Lastik satan dükkan, su bayisi ve mobilya imalathanesi… Dün akşam bu 3 iş yeri yandı. Yangının çıkış nedeninin soba olduğu belirtilirken, 1 milyondan fazla zarar olduğu öğrenildi.

Ankara’nın Çankaya ilçesi Alaacatlı Mahallesi 2163. Cadde’de lastik satan dükkanda 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Alevler kısa sürede dükkanın yanında bulunan su bayisi ile mobilya imalathanesine de sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Can kaybı yok

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, 3 dükkanda maddi hasar oluştu.

İHA’nın haberine göre yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara’da yan yana bulunan 3 dükkan yandı VİDEO

“1 milyon liralık zararım var”

Yangın çıktığında evinde olduğunu söyleyen lastik dükkanı sahibi Ali Şensoy, “Dükkan sahibi benim. Olay olduğu sırada evdeydim. Olayı komşumuzdan duydum. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Yangının nasıl çıktığı ile ilgili bilgim yok. Neden çıktığını bilmiyorum. İçeride yaklaşık olarak 1 milyon liralık zararım var.” dedi.

“Sobayı yakmaya çalışmışlar”

Yangın anına tanık olan Sefa Gülşen de “Yangın çıktığında evdeydim. Camdan baktığımda yangını gördüm. Aşağı indiğimde herkes gelmişti. Yangının çıkma nedeni ise sobayı yakmaya çalışmışlar ve soba tıkalıymış. Yatağın üstüne ateş gelince yatak tutuşmuş. Söndürmeye çalışmışlar ama söndüremeyince köpeğini alıp kaçmış ve yetkililere haber vermiş.” ifadelerini kullandı.